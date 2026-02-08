América llega encendido al Clásico Nacional tras vencer a Monterrey

Las Águilas de André Jardine ratificaron su buen momento al dominar por completo a unos Rayados que nunca lograron descifrar el planteamiento local. Aunque el marcador final de 1-0 parece ajustado, la realidad sobre el césped del Estadio Azteca mostró una superioridad absoluta del cuadro azulcrema, que solo fue frenada por la destacada actuación del arquero visitante, Luis Cárdenas. El guardameta de Monterrey se convirtió en la figura de su equipo al detener múltiples embates, dejando a Luis Ángel Malagón como un espectador más durante gran parte de los noventa minutos.
La insistencia americanista encontró recompensa a través de los botines de Alejandro Zendejas, quien celebró su cumpleaños convirtiéndose en el protagonista del encuentro. Tras varios avisos frustrados por la defensa regia, el extremo mexicoamericano realizó una jugada individual por la banda derecha para definir con un disparo raso y preciso que finalmente logró batir la resistencia de Cárdenas. Este tanto no solo aseguró los tres puntos, sino que marcó el debut del refuerzo brasileño Raphael Veiga, quien ingresó bajo la ovación de una afición que deposita grandes expectativas en su talento ofensivo.
Pese a la euforia por el triunfo y la racha positiva, el cierre del partido dejó una nota de preocupación para el cuerpo técnico debido a la salida por lesión de Zendejas, quien apenas retomaba el ritmo tras superar molestias previas. Ahora, con la mirada puesta en el liderato y la confianza renovada, el club deberá gestionar su plantilla para el compromiso internacional de mitad de semana en la Concacaf Champions Cup, antes de concentrar todas sus energías en el esperado Clásico Nacional del próximo sábado en el Estadio Akron.