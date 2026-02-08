América llega encendido al Clásico Nacional tras vencer a Monterrey

El conjunto de Coapa suma tres victorias al hilo y recupera su mejor versión futbolística justo antes de visitar a las Chivas en Guadalajara.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/02/2026 09:21 AM.
En Deportes y editada el 08/02/2026 09:28 AM.