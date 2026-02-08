Canelo Álvarez rompe el silencio: las razones detrás de su caída ante Terence Crawford

...

El boxeador mexicano analizó su desempeño en la histórica pelea de Las Vegas, admitiendo fallos en su preparación física mientras el mundo del boxeo especula sobre su próximo rival.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/02/2026 11:42 AM.
En Deportes y editada el 08/02/2026 11:46 AM.