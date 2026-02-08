Canelo Álvarez rompe el silencio: las razones detrás de su caída ante Terence Crawford

Tras varios meses de introspección, Saúl "Canelo" Álvarez compartió las causas que lo llevaron a perder su condición de campeón indiscutido de las 168 libras el pasado septiembre. En una reciente charla para el podcast Mr. Verzace, el tapatío fue contundente al señalar que su cuerpo no respondió como esperaba frente a un Terence Crawford que lo superó en estrategia. Álvarez confesó que no logró recuperar su peso ideal tras el pesaje y que la fatiga en sus piernas neutralizó su movilidad en el ring, factores que, sumados a errores en su campamento de entrenamiento, facilitaron el dominio del estadounidense en las tarjetas.
A pesar de la amargura de la derrota, el mexicano no escatimó en elogios para "Bud" Crawford, reconociendo que el ahora retirado púgil manejó el ritmo del combate de forma magistral. La victoria de Crawford no fue un éxito cualquiera; al vencer a un Canelo que parecía imbatible por su ventaja física, el estadounidense grabó su nombre en los libros de historia como el primer tricampeón indiscutido en diferentes divisiones. Sin embargo, su sorpresivo adiós al boxeo profesional ha dejado un vacío absoluto en los títulos de los supermedianos, obligando a Álvarez a replantear su camino de regreso a la cima.
Con la mirada puesta en el 12 de septiembre de 2026, fecha marcada para su retorno, la incógnita sobre quién se medirá al ídolo mexicano crece cada día. Entre las opciones disponibles en un panorama de títulos vacantes, el nombre de Christian Mbilli resuena con fuerza. El camerunés-francés, actual monarca del CMB, ya ha tenido acercamientos públicos con el equipo de Canelo, perfilándose como el candidato natural para una batalla que buscará redimir al tapatío ante su afición y devolverle el protagonismo que la estrategia de Crawford le arrebató en el Allegiant Stadium.