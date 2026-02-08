José Urquidy busca su revancha en las Grandes Ligas tras firmar con los Pirates

El lanzador mexicano se une a la rotación de Pittsburgh con un contrato de un año, apostando por recuperar la solidez que lo consagró como un histórico de la Serie Mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/02/2026 11:36 AM.
En Deportes y editada el 08/02/2026 11:42 AM.