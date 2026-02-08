José Urquidy busca su revancha en las Grandes Ligas tras firmar con los Pirates

Los Pirates de Pittsburgh han decidido apostar por la experiencia del derecho José Urquidy, formalizando un acuerdo por 1.5 millones de dólares para la próxima temporada. El serpentinero sinaloense llega a la organización tras un periodo marcado por la adversidad física, luego de someterse a una cirugía Tommy John que limitó drásticamente su actividad reciente. Para la novena de Pensilvania, la incorporación de Urquidy no es solo un movimiento de mercado, sino la llegada de un brazo probado en escenarios de máxima presión que buscará integrarse a un cuerpo de lanzadores liderado por el actual Cy Young, Paul Skenes.
El historial del mexicano respalda las expectativas de su nueva casa, pues ostenta el prestigioso récord de ser el lanzador nacido en México con más triunfos en la historia de la Serie Mundial. Su paso por los Astros de Houston dejó una huella profunda gracias a una efectividad sólida y una versatilidad que le permite actuar tanto de abridor como de relevista. Aunque su última etapa con los Detroit Tigers fue breve debido a las lesiones, su desempeño previo en el Clásico Mundial de Béisbol y sus seis campañas en la Gran Carpa lo posicionan como un veterano capaz de aportar madurez a un staff de pitcheo joven.
El cuerpo técnico de Pittsburgh planea monitorear de cerca la evolución física de Urquidy, quien apenas registró un par de apariciones el año pasado tras su proceso de rehabilitación. La flexibilidad del lanzador será clave, ya que el equipo pretende utilizarlo según las necesidades estratégicas del manager, aprovechando su capacidad para adaptarse a distintos roles en el montículo. Con este contrato, el mazatleco recibe una oportunidad dorada para demostrar que las molestias en el brazo han quedado atrás y que aún tiene el nivel necesario para ser protagonista en el mejor béisbol del mundo.