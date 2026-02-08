Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en Arabia y abre el debate en la Selección

El atacante del Al-Qadsiah brilla con una racha goleadora histórica mientras Javier Aguirre cuestiona el nivel del torneo saudí.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/02/2026 03:44 PM.
