Luto en el periodismo deportivo: fallece Juan Antonio Domínguez Garrido a los 50 años

El periodismo deportivo en México se viste de luto tras la confirmación del fallecimiento de Juan Antonio Domínguez Garrido, quien fuera una voz reconocida en las transmisiones de TUDN y un referente en la cobertura informativa de Cruz Azul. La noticia fue difundida por su hermana, Daniela Domínguez, a través de un mensaje en redes sociales donde solicitó respeto y privacidad para la familia en este difícil momento. Aunque el deceso ha causado una profunda conmoción entre colegas y aficionados, las causas exactas de su muerte no han sido reveladas de manera oficial, manteniendo un hermetismo total sobre las circunstancias de su partida.
La trayectoria de Domínguez Garrido destacó por su versatilidad, pues antes de consolidarse frente a los micrófonos en radio y televisión, vivió el futbol desde el césped como jugador de los Arroceros de Cuautla durante la década de los noventa. Tras su retiro de las canchas, su pasión por el deporte lo llevó a los medios de comunicación, donde su análisis y seguimiento puntual de la escuadra celeste lo convirtieron en un rostro familiar para la audiencia nacional. Su labor profesional fue ampliamente respetada, logrando establecerse en una de las plataformas deportivas más importantes del país.
Tras conocerse la pérdida, diversas figuras del medio y organismos oficiales han externado sus condolencias. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado lamentando el suceso y enviando un mensaje de apoyo a sus seres queridos. A pesar de la relevancia de su carrera, hasta el momento no se han anunciado ceremonias o homenajes públicos para despedir al comunicador, cuyo legado queda marcado por su transición exitosa del balompié profesional a la crónica deportiva.