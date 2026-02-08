Luto en el periodismo deportivo: fallece Juan Antonio Domínguez Garrido a los 50 años

El excomentarista de TUDN y exjugador profesional dejó una huella importante en la crónica deportiva, especialmente por su estrecha relación con la actualidad de Cruz Azul.

Autor Xavier Rivera Martinez el 08/02/2026 03:55 PM.
08/02/2026 04:00 PM.