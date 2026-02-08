Real Madrid vence a Valencia 2-0 y mantiene la presión en la carrera por el título

...

Pese a las bajas sensibles en su ataque, el conjunto blanco venció al Valencia a domicilio y se mantiene a un solo punto de la cima.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/02/2026 03:39 PM.
En Deportes y editada el 08/02/2026 03:44 PM.