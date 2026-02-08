Real Madrid vence a Valencia 2-0 y mantiene la presión en la carrera por el título

El Real Madrid logró sortear un escenario complejo en Mestalla tras imponerse al Valencia por 2-0, un resultado que le permite seguir la estela del FC Barcelona en la pelea por el título. En un encuentro condicionado por las ausencias de Vinícius, Rodrygo y Jude Bellingham, el equipo de Carlo Ancelotti supo gestionar los tiempos frente a un rival que generó peligro pero careció de contundencia. El equilibrio se rompió recién superada la hora de juego gracias a una acción individual de Álvaro Carreras, quien se internó en el área local y, tras una serie de rebotes entre la defensa che, consiguió batir la portería valencianista para inclinar la balanza a favor de los madrileños.
El Valencia no bajó los brazos y estuvo cerca de igualar la contienda, especialmente en las botas de Lucas Beltrán, cuyo disparo impactó en la madera ante un Thibaut Courtois ya vencido. Sin embargo, la falta de puntería local terminó pasando factura cuando el partido agonizaba. En el tiempo de descuento, una transición rápida comandada por Brahim permitió que Kylian Mbappé sentenciara el duelo con una definición precisa. Con estos tres puntos, el conjunto de la capital alcanza las 57 unidades y presiona nuevamente al líder catalán en una carrera por el campeonato que no da tregua.