Super Bowl 60: Patriots contrabalanzarán a Seahawks en una final con Bad Bunny y polémica migratoria

El Levi's Stadium de Santa Clara se convierte este domingo en el epicentro del mundo deportivo con un Super Bowl que desborda simbolismo. Tras años de ausencia en los grandes planos, los New England Patriots regresan a la disputa por el trofeo Vince Lombardi, marcando su primera aparición desde la era de Tom Brady. Bajo la dirección de Mike Vrabel y el talento del joven mariscal de campo Drake Maye, la franquicia busca un séptimo título que los corone como los máximos ganadores de la historia moderna. Sin embargo, frente a ellos se plantan unos Seattle Seahawks que llegan como favoritos en las apuestas y con el firme deseo de cobrar revancha por la derrota sufrida ante los de Foxborough en 2015.
Más allá de lo deportivo, esta edición destaca por una presencia latina sin precedentes. En el terreno de juego, figuras como el colombiano Christian González y el venezolano Andy Borregales serán piezas clave para los Patriots, mientras que el intermedio quedará en manos de Bad Bunny. El puertorriqueño hará historia al ofrecer el primer espectáculo del medio tiempo principalmente en español, un hito que ha generado tanta expectación global como controversia en los sectores más conservadores de Estados Unidos. La presentación del "Conejo Malo", quien recientemente criticó las políticas migratorias vigentes, promete ser un momento de alta tensión política ante una audiencia que supera los 125 millones de personas.
El clima social añade una capa de complejidad al evento, con el gobierno de Donald Trump manteniendo una postura crítica hacia los artistas invitados, entre los que también figura la banda Green Day. A diferencia de ediciones anteriores, el mandatario no asistirá al encuentro, que se desarrolla en medio de un intenso debate nacional sobre los derechos civiles tras recientes incidentes fronterizos. Entre la nostalgia por el legado de Brady, la promesa de una nueva dinastía liderada por Maye y el impacto cultural del reguetón, el Super Bowl 60 se perfila no solo como una final de fútbol americano, sino como un reflejo de las profundas transformaciones que atraviesa la sociedad estadounidense.