El Arsenal reafirma su liderato tras una sólida exhibición frente al Sunderland

El Arsenal de Mikel Arteta no cede terreno en la carrera por el título inglés y este fin de semana dio un golpe de autoridad al vencer 3-0 al Sunderland en la jornada 25. Con una actuación estelar del sueco Viktor Gyökeres, quien firmó un doblete, y un tanto del mediocampista español Martín Zubimendi, el equipo londinense alcanzó los 56 puntos, manteniendo una distancia de seis unidades sobre su escolta, el Manchester City. Tras el encuentro, Arteta hizo un llamado a la calma y a la mejora continua, recordando que, pese a liderar la competencia y estar presentes en tres torneos más, aún restan compromisos clave para concretar los objetivos de la temporada.
La jornada también estuvo marcada por la tensión en la parte alta de la tabla, especialmente tras la sufrida victoria del Manchester City en Anfield, donde una polémica decisión arbitral sobre el cierre del partido impidió que el marcador fuera más abultado para los visitantes. Por otro lado, la disputa por los boletos a la Champions League se mantiene al rojo vivo; actualmente, Aston Villa y Manchester United completan el cuadro de honor en la clasificación. Los "Red Devils" viven su mejor momento en dos años tras encadenar cuatro triunfos consecutivos, el más reciente ante el Tottenham, lo que les permite defender su puesto europeo ante el asedio constante del Chelsea y el Liverpool.
Con la mira puesta en el tramo final, el Arsenal se prepara para una semana de alta intensidad que incluye su visita al Brentford y el duelo eliminatorio en la FA Cup contra el Wigan Athletic. La escuadra de Arteta llega con el impulso de 30 victorias acumuladas en todas las competiciones de este ciclo, una cifra récord que respalda su ambición de conquistar el póker de trofeos. La solidez defensiva y la capacidad goleadora han convertido a los "Gunners" en el rival a vencer, en una temporada donde las diferencias entre los punteros son mínimas y cualquier descuido podría redefinir el destino del trofeo más codiciado de Inglaterra.