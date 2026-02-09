Canelo Álvarez busca redención: el tapatío abre la puerta a una revancha contra Dmitry Bivol

Saúl "Canelo" Álvarez ha roto el silencio después de ceder sus títulos de las 168 libras, dejando claro que su mentalidad de cazador de retos permanece intacta. En una reciente charla para el podcast de Mr. Verzace, el exmonarca absoluto de los supermedianos sorprendió al confesar que la posibilidad de enfrentar nuevamente a Dmitry Bivol no es un capítulo cerrado en su trayectoria. El tapatío, quien dominó la división desde 2021, recordó que siempre ha buscado los desafíos más complejos y admitió que un segundo choque contra el ruso, quien lo derrotó por decisión unánime en 2022, tendría todo el sentido para su legado en el futuro cercano.
Mientras Bivol se recupera de una etapa de rehabilitación y pone sus ojos en la corona de la FIB, el panorama para el regreso de Álvarez ya tiene una fecha marcada en el calendario: el 12 de septiembre de 2026. Aunque el oponente oficial se mantiene bajo reserva, el nombre de Christian Mbilli, actual campeón del CMB, suena con fuerza para ocupar la esquina contraria. Tras la salida de Crawford de la división, los cinturones han quedado vacantes, lo que obliga al equipo de Saúl a reevaluar su estrategia para recuperar el estatus de campeón mundial en una categoría que hoy busca nuevos referentes.
Por su parte, el boxeador ruso viene de una victoria crucial en Arabia Saudita donde logró vengar su única derrota ante Artur Beterbiev, consolidando su posición en los semipesados. Aunque Bivol tiene compromisos previos evaluados para mayo de 2026, no ha ocultado su interés por concretar la secuela contra el mexicano, una pelea que generaría un impacto mediático y económico masivo. Con ambos guerreros dispuestos a cruzar caminos nuevamente, el mundo del boxeo espera que las negociaciones fluyan para definir si el tapatío podrá saldar la cuenta pendiente más importante de su carrera profesional.