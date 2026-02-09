Canelo Álvarez busca redención: el tapatío abre la puerta a una revancha contra Dmitry Bivol

Tras perder su reinado indiscutido ante Terence Crawford, el boxeador mexicano planea su regreso al cuadrilátero con la mira puesta en sus antiguos verdugos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/02/2026 10:32 AM.
