Chivas se refuerza con talento de la MLS: Jonathan Pérez llega al Rebaño Sagrado

El Club Deportivo Guadalajara vive un momento de plenitud futbolística tras ligar cinco victorias consecutivas, pero la ambición del cuerpo técnico no se detiene. Para apuntalar este arranque perfecto, la directiva rojiblanca ha concretado el fichaje de Jonathan Pérez, un dinámico extremo de 23 años procedente del Nashville SC. El futbolista, que llega tras destacar en la liga estadounidense por su velocidad y habilidad en el mano a mano, cumplirá el sueño de vestir la camiseta tapatía bajo un contrato de cuatro años. Su arribo a la capital jalisciense se espera en los próximos días para finalizar las pruebas médicas y formalizar su integración al plantel antes de los compromisos más exigentes del calendario.
La contratación de Pérez se alinea estrictamente con la tradición institucional de Chivas, al tratarse de un jugador con ascendencia mexicana que ya ha defendido los colores de las selecciones nacionales juveniles. Con una destacada campaña previa en la que sumó valiosos minutos y aportó goles y asistencias en la MLS, el atacante zurdo llega para ofrecer alternativas de desequilibrio en el esquema de Milito. Esta incorporación busca inyectar mayor competencia interna en un equipo que, aunque domina la tabla general con 15 puntos, sabe que la verdadera prueba de fuego comenzará en la sexta jornada frente a su máximo rival.
El debut o las primeras apariciones de este nuevo refuerzo podrían darse en un escenario inmejorable: el Clásico Nacional contra el América, programado para el sábado 14 de febrero en el Estadio Akron. Este duelo no solo será una vitrina para el talento de Pérez, sino que funcionará como el termómetro real para medir el alcance de los rojiblancos ante rivales de jerarquía, tras haber enfrentado mayormente a equipos de la zona baja. Con esta apuesta por la juventud y el talento nacional con experiencia internacional, el Rebaño Sagrado reafirma su intención de mantenerse en la cima y pelear seriamente por el título del futbol mexicano.