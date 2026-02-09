Chivas se refuerza con talento de la MLS: Jonathan Pérez llega al Rebaño Sagrado

...

El actual líder del Clausura 2026 fortalece su ofensiva con el fichaje del extremo mexicano-estadounidense para consolidar el proyecto de Gabriel Milito.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/02/2026 09:05 AM.
En Deportes y editada el 09/02/2026 09:11 AM.