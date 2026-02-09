Sara Bejlek hace historia en Abu Dabi y Félix Auger-Aliassime rompe récords en Montpellier

El tenis mundial ha vivido un fin de semana de hitos generacionales y récords históricos. En el Abierto WTA 500 de Abu Dabi, la checa Sara Bejlek celebró su reciente llegada a los 20 años conquistando el primer título de su carrera profesional. Tras superar la fase de clasificación, Bejlek dominó en la final a la rusa Ekaterina Alexandrova con parciales de 7-6 y 6-1. Este triunfo no solo le otorgó un premio de 185,500 dólares, sino que le permitió dar un salto espectacular en el ranking mundial, escalando del puesto 101 al 52. Bejlek, quien creció admirando a Rafael Nadal y Petra Kvitova, se posiciona ahora como la nueva amenaza de cara a los próximos torneos WTA 1000 en Doha y Dubái.
Paralelamente, en el circuito masculino, Félix Auger-Aliassime grabó su nombre en los libros de historia del tenis canadiense. Al vencer al francés Adrian Mannarino (6-3, 7-6) en la final del ATP 250 de Montpellier, el actual número 8 del mundo alcanzó su noveno título de singles, superando la marca de ocho que compartía con Milos Raonic. Auger-Aliassime, quien logró defender con éxito su corona en Francia —algo que no sucedía en este torneo desde hace una década—, reconoció con pragmatismo que su estilo se enfoca más en la efectividad competitiva que en el espectáculo, una fórmula que le ha permitido consolidarse en la élite antes de viajar a los próximos compromisos en Dallas y Róterdam.
La gira por Medio Oriente toma ahora el protagonismo total del calendario. Del 9 al 15 de febrero se disputará el WTA 1000 de Doha, donde figuras de la talla de Iga Swiatek, Elena Rybakina y Coco Gauff buscarán frenar el ascenso de la joven Bejlek. Con torneos que ofrecen bolsas económicas masivas y puntos cruciales para el ranking, la región se confirma como el epicentro del tenis mundial en este arranque de 2026, sirviendo de antesala para los grandes desafíos de la temporada.