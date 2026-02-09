Seahawks triunfan en el Super Bowl con defensa imparable y Walker como MVP

El Levi’s Stadium fue testigo de una exhibición defensiva que recordó las épocas doradas de Seattle, esta vez bajo la dirección estratégica de Mike Macdonald. En un encuentro que se mantuvo cerrado durante la primera mitad, la unidad conocida como la "Dark Side" impuso condiciones desde el inicio, limitando a los New England Patriots a cero puntos durante los tres primeros cuartos. El acoso constante sobre el joven mariscal de campo Drake Maye —quien terminó la postemporada con un récord de capturas recibidas— fue la clave para que los Seahawks tomaran una ventaja temprana que nunca estuvo en riesgo real, sellando el triunfo por un marcador de 29-13.
Mientras la defensa dictaba el ritmo del juego, la ofensiva de Seattle encontró en Kenneth Walker III al motor necesario para desgastar a la resistencia patriota. Walker, nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) del partido, registró 135 yardas terrestres, convirtiéndose en el primer corredor en obtener este galardón desde finales de los años noventa. Por su parte, el pateador Jason Myers hizo historia al conectar cinco goles de campo, una cifra récord para una final de la NFL que permitió a Seattle sumar puntos en cada oportunidad, incluso antes de que llegaran las anotaciones por la vía del touchdown en el último periodo.
Con este campeonato, los Seahawks logran su segunda estrella profesional, sumándose a la obtenida en 2013, y consolidan a Mike Macdonald como una de las mentes más brillantes del deporte actual al ser el primer entrenador que gana un Super Bowl encargándose directamente de las jugadas defensivas. Para Nueva Inglaterra, la derrota representa un trago amargo al convertirse en el equipo con más finales perdidas en la historia de la liga. Seattle no solo se llevó el trofeo a casa, sino que reafirmó que, en los momentos de máxima presión, una defensa de élite sigue siendo la fórmula más segura para alcanzar la gloria.