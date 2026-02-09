Seahawks triunfan en el Super Bowl con defensa imparable y Walker como MVP

La imponente defensa de los Seahawks asfixió a los Patriots para conquistar su segundo Trofeo Vince Lombardi con una victoria contundente.

Xavier Rivera Martinez el 09/02/2026
En Deportes y editada el 09/02/2026 07:29 AM.