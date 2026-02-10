David Benavidez tilda a "Canelo" de su archienemigo ante la incertidumbre de un duelo

El mundo del boxeo vive una reconfiguración de sus fechas estelares tras la ausencia de Saúl "Canelo" Álvarez en la tradicional ventana de mayo. David Benavidez, quien ha sido apodado el "Monstruo Mexicano", ha aprovechado los reflectores para lanzar un nuevo reto al tapatío, a quien calificó abiertamente como su "archienemigo". A pesar de la insistencia del nacido en Arizona, el combate soñado por la afición sigue pareciendo una deuda pendiente, especialmente ahora que Benavidez ha subido de peso y busca coronarse en la división crucero ante Gilberto "Zurdo" Ramírez el próximo 5 de mayo en Las Vegas.
Por su parte, el campeón jalisciense se mantiene enfocado en su rehabilitación tras someterse a una cirugía en el codo izquierdo. "Canelo" ha sido claro al señalar que no le preocupa quién ocupe su lugar en las fechas tradicionales, pues su prioridad absoluta es sanar para reaparecer el 12 de septiembre en Arabia Saudita. La situación de Álvarez ha cambiado tras la pérdida de sus cinturones de las 168 libras frente a Terence Crawford, lo que deja en el aire no solo quién será su próximo rival, sino también bajo qué términos y en qué categoría se dará su retorno.
Benavidez reconoce que, aunque el enfrentamiento con Álvarez es el motor de su carrera, existe la posibilidad real de que nunca lleguen a cruzarse sobre el cuadrilátero. Mientras nombres como Christian Mbili suenan con fuerza para enfrentar al tapatío en el mes patrio, Benavidez sigue construyendo su propio legado en divisiones superiores, acumulando títulos y protagonizando las noches más emblemáticas del boxeo actual. Al final, el tiempo y las decisiones estratégicas de cada campamento determinarán si este choque de potencias se concreta o si se convierte en una de las grandes historias inacabadas del deporte.