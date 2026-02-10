David Benavidez tilda a "Canelo" de su archienemigo ante la incertidumbre de un duelo

Mientras el boxeador mexicoestadounidense se prepara para encabezar la cartelera de mayo, Saúl Álvarez prioriza su salud y posterga su regreso al ring para septiembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/02/2026 09:24 AM.
En Deportes y editada el 10/02/2026 09:28 AM.