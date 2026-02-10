Klint Kubiak asume el mando de Las Vegas Raiders

Mientras los Seattle Seahawks celebraban la obtención del trofeo Vince Lombardi, los fanáticos de Las Vegas Raiders recibieron el anuncio oficial que define el futuro de su banquillo. Klint Kubiak, pieza clave en la reciente coronación del equipo de Washington, fue confirmado como el nuevo head coach de la escuadra Negro y Plata. La noticia se validó a través de un comunicado oficial del equipo y tras una entrevista en televisión nacional donde el propio estratega ratificó su traslado a "La Nación", ocupando el lugar que dejó vacante Pete Carroll.
El nuevo líder de los Raiders carga con un apellido de peso en la industria, siendo hijo de Gary Kubiak, quien fuera una figura destacada tanto en el campo como en la dirección técnica de los Texans y Broncos. Klint llega a Las Vegas tras una trayectoria que incluye pasos estratégicos por Minnesota, San Francisco y Nueva Orleans, acumulando más de una década de experiencia en la liga. Su capacidad para gestionar ataques de alto rendimiento en los Seahawks fue el factor determinante para que la directiva de Nevada confiara en él para guiar esta nueva etapa del equipo.
La confirmación se produjo en un momento de alta exposición mediática, cuando Kubiak, aún en pleno festejo por el título, admitió ante los micrófonos de NFL Network su entusiasmo por integrarse al proyecto de Las Vegas. Con este movimiento, el joven entrenador no solo sigue los pasos de su padre al frente de una organización profesional, sino que asume el reto de trasladar su reciente éxito ganador a una de las aficiones más exigentes del fútbol americano. Se espera que en las próximas horas se realice su presentación formal ante los medios de comunicación en las instalaciones del equipo.