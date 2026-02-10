Klint Kubiak asume el mando de Las Vegas Raiders

El hasta ahora coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks llega al equipo de Nevada para convertirse en el entrenador en jefe número 27 de la franquicia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/02/2026 08:49 AM.
En Deportes y editada el 10/02/2026 08:55 AM.