Muerte del boxeador José Bisbal Carrillo, leyenda del deporte almeriense

El padre del cantante David Bisbal fallece a los 84 años dejando un legado histórico en el deporte español tras una larga lucha contra el alzheimer.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/02/2026 08:19 AM.
En Deportes y editada el 10/02/2026 08:29 AM.