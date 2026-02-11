Alexis Vega retoma el contacto con el balón y acelera su regreso con el Toluca

Tras un mes de recuperación por una cirugía en la rodilla, el capitán escarlata ya realiza trabajos de velocidad en cancha, cumpliendo con los plazos establecidos para su reincorporación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 05:40 AM.
En Deportes y editada el 11/02/2026 05:44 AM.