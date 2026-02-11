Alexis Vega retoma el contacto con el balón y acelera su regreso con el Toluca

La recuperación de Alexis Vega avanza con paso firme y genera optimismo en el entorno de los Diablos Rojos. Luego de cuatro semanas de haber pasado por el quirófano para una limpieza articular en su rodilla derecha, el atacante ha dejado atrás las sesiones exclusivas de gimnasio para volver al césped. A través de sus plataformas digitales, el futbolista mostró sus primeros piques de velocidad y ejercicios de toque de balón, señales claras de que la fase final de su rehabilitación ha comenzado. Según los pronósticos médicos, Vega podría reintegrarse al trabajo grupal en un lapso de dos semanas, justo a tiempo para encarar los compromisos clave de la temporada.
La vuelta del capitán es fundamental para el esquema de Toluca, especialmente tras su heroica participación en la obtención del bicampeonato. Cabe recordar que el cierre de 2025 fue una prueba de fuego para el delantero; una lesión lo marginó de la recta final del torneo y de la liguilla, reapareciendo únicamente en la gran final. En aquel encuentro, Vega jugó infiltrado para soportar el dolor y terminó convirtiendo el penal definitivo que le otorgó el título a la institución mexiquense. Ahora, su enfoque está en sanar al cien por ciento para evitar recaídas que pongan en riesgo sus objetivos a corto plazo.
Más allá del éxito local, el "Grullito" tiene la mirada puesta en metas de gran envergadura para este 2026. Su principal motivación es alcanzar su mejor nivel físico para asegurar un lugar en la convocatoria mundialista de este año, además de liderar al equipo en la búsqueda de nuevos trofeos, tanto en la Liga MX como en la competencia internacional de la Concacaf. El cuerpo técnico escarlata planea llevar su regreso con cautela para garantizar que el motor ofensivo del equipo esté en plenitud de condiciones para la fase más exigente del calendario.