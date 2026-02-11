Atlético de Madrid y Barcelona abren una semifinal de alto voltaje en la Copa del Rey

Los colchoneros reciben al líder de la liga en un duelo que marca el debut en instancias decisivas del mexicano Obed Vargas y pone a prueba el dominio blaugrana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 08:49 AM.
En Deportes y editada el 11/02/2026 08:57 AM.