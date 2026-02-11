Christian Martinoli despeja dudas sobre su ausencia en las transmisiones de TV Azteca

La preocupación entre los televidentes creció durante el pasado fin de semana tras la ausencia de Christian Martinoli en partidos clave de la jornada 5, como el duelo entre Mazatlán y Chivas, y el choque entre Toluca y Cruz Azul. La alarma se encendió debido a que su nombre estaba anunciado en la programación oficial, sumándose a una falta previa en un compromiso de la Selección Mexicana. Ante la ola de especulaciones y "humo" en plataformas digitales, el cronista decidió romper el silencio este lunes a las afueras de las instalaciones de TV Azteca para poner fin a las teorías sobre su futuro profesional.
Con su característico estilo irónico, el comunicador explicó que su alejamiento de las pantallas se debió exclusivamente a un problema de salud. Según relató David Medrano, compañero cercano de Martinoli, el narrador incluso se presentó a trabajar para el juego del Guadalajara, pero tras mostrar malestares físicos evidentes, la producción y sus colegas le recomendaron retirarse para priorizar su recuperación. Este periodo de descanso se extendió hasta el partido dominical, lo que alimentó los rumores que el propio narrador calificó como exagerados al señalar que "uno ya no puede enfermarse a gusto".
Tras este breve paréntesis, Martinoli confirmó que se encuentra en su proceso de restablecimiento y listo para retomar sus actividades habituales en la televisora. Su reaparición no solo tranquiliza a la audiencia que extrañaba su particular estilo de narración, sino que reafirma su compromiso con el equipo de Azteca Deportes en este Clausura 2026. Con la salud recuperada, se espera que el cronista estrella regrese a la cabina en la próxima jornada para seguir encabezando los proyectos deportivos de la empresa.