Cuatrero retorna a la lucha libre pese a acusación de feminicidio, controversia intensa

El luchador mexicano retomará su carrera profesional este 14 de marzo, a pesar de que su situación jurídica se definirá en las próximas semanas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 12:05 PM.
En Deportes y editada el 11/02/2026 11:40 AM.