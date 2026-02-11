Cuatrero retorna a la lucha libre pese a acusación de feminicidio, controversia intensa

Tras pasar dos años en prisión preventiva y uno más bajo libertad vigilada, el gladiador Cuatrero se prepara para volver a los encordados de forma pública. El integrante de la "Nueva Generación Dinamita" fue detenido en marzo de 2023 tras ser acusado de tentativa de feminicidio contra la luchadora chilena y actual estrella de la WWE, Stephanie Vaquer. Aunque obtuvo su libertad mediante un amparo en 2025, el proceso legal sigue abierto y se encuentra en una etapa crítica que determinará su futuro inmediato.
El retorno está pactado para una función de la promotora El Cholo de Tijuana, que se llevará a cabo en el Centro Cívico de Nueva Aragón, Estado de México. Cuatrero encabezará el cartel junto al Hijo del Solitario e Hijo de Máscara Año 2000, enfrentando a figuras como el Cibernético y Máximo. El anuncio ha generado una fuerte controversia en el gremio luchístico, especialmente porque coincide con el mes en el que las autoridades deberán dictar una resolución definitiva: de ser hallado culpable, el luchador podría regresar a prisión para cumplir una sentencia condenatoria.