Donovan Carrillo hace historia: clasifica a su segunda final olímpica consecutiva

La magia de Donovan Carrillo volvió a hacerse presente en el escenario más grande de los deportes invernales. En una jornada vibrante en la Milano Ice Skating Arena, el jalisciense de 26 años aseguró su lugar en la gran final de patinaje artístico masculino de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026. Al ritmo de una mezcla de hip-hop y samba con el tema ‘Hip hip chin chin’, Carrillo no solo demostró su evolución técnica, sino que contagió su carisma a una audiencia que lo hizo sentir como si estuviera compitiendo en casa. Al finalizar su rutina, el abanderado mexicano dejó un mensaje contundente frente a las cámaras: “Los sueños se hacen realidad”.
Con una calificación de 75.56 puntos, Donovan se posicionó en el lugar 23, logrando el pase a la ejecución del programa libre. Aunque un pequeño contacto con el hielo tras un triple Axel le costó una penalización de un punto, su desempeño en composición y presentación fue suficiente para meterse en el selecto grupo de 24 finalistas. De acuerdo con datos de la CONADE, este logro lo convierte en el primer mexicano de la historia en alcanzar dos finales olímpicas de invierno de forma consecutiva, tras su exitoso debut en Beijing 2022 donde finalizó en la posición 22 general.
El reto definitivo llegará este viernes 13 de febrero, cuando el patinador busque romper su propia barrera histórica. Para esta cita crucial, Carrillo ha preparado una rutina especial acompañada por la icónica voz de Elvis Presley interpretando ‘A mi manera’ (My Way), una pieza que, según ha confesado, reservó específicamente para este ciclo olímpico. Mientras figuras como el estadounidense Ilia Malinin lideran la tabla, el mexicano se enfoca en disfrutar el momento y continuar poniendo el nombre de su país en el mapa de una disciplina tradicionalmente ajena a la región, esperando inspirar a nuevas generaciones de atletas invernales.