Donovan Carrillo hace historia: clasifica a su segunda final olímpica consecutiva

...

El patinador tapatío encendió la pista en Milano-Cortina 2026 y buscará superar su propia marca el próximo viernes tras avanzar entre los mejores 24 del mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 05:21 AM.
En Deportes y editada el 11/02/2026 05:24 AM.