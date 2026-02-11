Efraín Juárez califica como un fracaso la eliminación de Pumas en la Concacaf

El estratega universitario lamentó la falta de contundencia frente al San Diego FC y aseguró que la serie se perdió debido a errores puntuales cometidos en el partido de ida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 05:54 AM.
En Deportes y editada el 11/02/2026 05:57 AM.