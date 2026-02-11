LeBron James queda fuera de los premios All-NBA tras confirmarse su baja ante Spurs

El fin de una era estadística ha llegado para LeBron James en su temporada número 23 dentro de la NBA. A sus 41 años, el "Rey" fue descartado para el enfrentamiento de este martes contra los San Antonio Spurs debido a una artritis en su pie izquierdo, una decisión enmarcada en la gestión de cargas tras jugar noches consecutivas. Esta ausencia marca su decimoctavo partido fuera de las canchas en la presente campaña, lo que automáticamente lo descalifica para competir por los galardones de fin de año y pone punto final a su asombrosa racha de dos décadas siendo elegido de forma ininterrumpida en los equipos All-NBA.
La última vez que el nombre de James no figuró en las listas de honor de la liga fue durante su año de novato en 2004, lo que dimensiona la magnitud de su consistencia histórica. Sin embargo, el panorama en el Crypto.com Arena no solo es sombrío por su ausencia, ya que el banquillo angelino estará poblado de figuras vestidas de civil. Luka Doncic continúa fuera por problemas en el tendón de la corva, mientras que Austin Reaves y Marcus Smart también serán bajas por molestias físicas, dejando a la plantilla dirigida por JJ Redick sumamente diezmada para enfrentar al joven Victor Wembanyama.
A pesar de la fatiga acumulada y el peso de las lesiones que han frenado el ritmo de los Lakers, LeBron ha preferido mantener la autocrítica por encima de las justificaciones médicas. Tras una dura derrota ante el Oklahoma City Thunder, donde el veterano admitió sentirse agotado físicamente tras disputar más de 35 minutos, el equipo buscará soluciones inmediatas para no perder terreno en la tabla. Mientras tanto, el enfoque del astro se centra en la recuperación para llegar en condiciones al Juego de las Estrellas este domingo, aunque el golpe anímico de quedar fuera de la contienda por los premios individuales marca un antes y un después en su legendaria trayectoria.