Marcelo Flores elige a Canadá y deja definitivamente a la Selección Mexicana

La FIFA oficializó el cambio de federación del atacante de Tigres, quien ahora buscará un lugar con la escuadra de la "Hoja de Maple" para la Copa del Mundo 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 10:10 AM.
En Deportes y editada el 11/02/2026 10:15 AM.