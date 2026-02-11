Marcelo Flores elige a Canadá y deja definitivamente a la Selección Mexicana

La incertidumbre sobre el futuro internacional de Marcelo Flores ha llegado a su fin este miércoles. La Plataforma de Cambio de Asociación de la FIFA confirmó la autorización para que el futbolista represente a la Selección de Canadá, cerrando así su ciclo con el combinado mexicano. Aunque el joven talento ya había tenido participación en procesos con el Tricolor, la decisión de cambiar de bandera le permitirá ser elegible por el país donde nació para el próximo Mundial, donde los canadienses compartirán la sede con México y Estados Unidos.
El anuncio no tomó por sorpresa al entorno del fútbol nacional, ya que Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, había revelado previamente que Flores no tenía intenciones de continuar con el proyecto azteca. Curiosamente, el mismo reporte de la FIFA que despide a Marcelo también abrió una puerta de esperanza para la afición mexicana: se confirmó el cambio de federación de Álvaro Fidalgo. El exjugador del América, ahora en el Real Betis, ha completado los trámites necesarios para ser considerado por el "Vasco" Aguirre, perfilándose como un refuerzo clave de cara a la justa mundialista.