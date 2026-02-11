Rodrigo Aguirre brilla en su debut y encabeza la goleada de Tigres en Concacaf

...

Con un doblete del atacante uruguayo, el conjunto felino superó 4-1 al Forge FC en "El Volcán" para sellar su clasificación a los octavos de final del torneo internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 05:57 AM.
En Deportes y editada el 11/02/2026 05:59 AM.