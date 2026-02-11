Rodrigo Aguirre brilla en su debut y encabeza la goleada de Tigres en Concacaf

La noche en San Nicolás de los Garza tuvo un protagonista inesperado: Rodrigo Aguirre. El último refuerzo de los Tigres, con apenas un par de prácticas con el plantel, fue la pieza clave en la victoria sobre el cuadro canadiense. El "Búfalo" abrió el marcador en la primera mitad con un sólido cabezazo y, posteriormente, firmó un golazo de zurda tras una brillante jugada individual de Diego Lainez. Su actuación no solo aseguró el pase de ronda, sino que le valió la ovación de los más de 22 mil aficionados que celebraron su rápida adaptación al esquema de Guido Pizarro.
A pesar del dominio regio, el encuentro atravesó momentos de tensión cuando el Forge FC logró descontar mediante un penal cobrado por Brian Wright al minuto 80. Ese gol puso a los visitantes a solo un tanto de eliminar a los locales por la regla del gol de visitante; sin embargo, la reacción de Tigres fue inmediata y contundente. Solo un minuto después del susto, Ángel Correa sentenció las esperanzas canadienses con un potente disparo de larga distancia, mientras que Joaquim Pereira cerró la cuenta definitiva en la recta final del partido para concretar la goleada.
Con este resultado, la escuadra universitaria espera al ganador de la serie entre el Cincinnati FC y el O&M FC para conocer a su próximo rival en la Champions Cup. Tras cumplir con el objetivo internacional, los felinos ahora cambian el chip para enfocarse en la Liga MX, donde enfrentarán una prueba de fuego este domingo al visitar a Cruz Azul en la sexta jornada del Clausura 2026. La confianza del equipo llega al tope, especialmente por haber encontrado en Aguirre una variante ofensiva que promete ser determinante en el semestre.