Vinícius Lima ya entrena en Coapa y apunta al Clásico Nacional

La actividad en las instalaciones de Coapa ha cobrado un nuevo ritmo con la integración de Vinícius Lima a los entrenamientos del primer equipo. Tras aterrizar en suelo mexicano el pasado fin de semana, el volante procedente del Fluminense no perdió tiempo y se puso de inmediato a las órdenes de su compatriota André Jardine. Gracias a que ya cuenta con su visa de trabajo aprobada, el futbolista amazónico pudo incorporarse de lleno a las prácticas, donde se espera que su adaptación sea inmediata debido a la fuerte presencia de elementos brasileños como Rodrigo Dourado y Raphael Veiga, además del cuerpo técnico institucional.
La llegada de Lima responde a una necesidad estratégica en el esquema azulcrema tras la partida de Álvaro Fidalgo al Betis de España. El brasileño asume el reto de complementar el centro del campo junto a figuras experimentadas como Jonathan dos Santos y el propio Dourado, buscando mantener el equilibrio defensivo y la fluidez en la creación de juego. El cuerpo técnico tiene altas expectativas en su rendimiento, a tal grado que se contempla su participación oficial este sábado, nada menos que frente al Guadalajara en una edición más del Clásico Nacional en el Estadio Akron.
Por otro lado, la directiva americanista continúa apuntalando la zona baja con la próxima incorporación de Thiago Espinosa. El lateral, que llega desde el fútbol uruguayo bajo la modalidad de préstamo, tiene previsto arribar a México a más tardar este fin de semana con todos sus trámites migratorios resueltos. La contratación de Espinosa obedece a una medida de prevención ante el constante interés de otros clubes por Cristian Borja, asegurando así una competencia interna sólida en el carril izquierdo que permita al equipo mantener su nivel competitivo en el cierre del mercado.