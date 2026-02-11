Vinícius Lima ya entrena en Coapa y apunta al Clásico Nacional

El mediocampista brasileño llega como refuerzo estelar al Club América para cubrir la baja de Álvaro Fidalgo y podría debutar este mismo sábado ante las Chivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 04:22 AM.
En Deportes y editada el 11/02/2026 04:29 AM.