El boxeo se suma al Mundial 2026: lanzan iniciativa "Boxeando por la paz"

...

El Consejo Mundial de Boxeo colaborará con el Mundial Social para transformar comunidades a través del deporte y alejar a la juventud de riesgos sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/02/2026 01:22 PM.
En Deportes y editada el 12/02/2026 01:28 PM.