Milán-Cortina 2026: Francia conquista el oro en danza sobre hielo con un triunfo épico

El hielo de Milán-Cortina fue testigo de una de las historias de superación más sorprendentes de estos Juegos de Invierno. Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Beaudry se alzaron con la medalla de oro en la disciplina de danza sobre hielo, registrando una puntuación total de 225.82 unidades. Para Cizeron, este triunfo representa su segunda gloria olímpica consecutiva, un hito que cobra mayor relevancia tras su reciente y mediática ruptura deportiva con Gabriella Papadakis. Junto a su nueva pareja, la canadiense nacionalizada francesa Fournier Beaudry, el patinador logró ensamblar en tiempo récord una técnica impecable que les permitió dominar el podio por encima de los grandes favoritos.
La competencia alcanzó niveles de tensión máxima este miércoles, con la pareja estadounidense formada por Madison Chock y Evan Bates pisándoles los talones tras una ejecución magistral al ritmo de los Rolling Stones. Sin embargo, la dupla francesa respondió con una rutina etérea inspirada en la banda sonora de la película "The Whale", que no solo deslumbró por su precisión técnica, sino también por una estética acuática que cautivó a los jueces. Con una diferencia de apenas 1.43 puntos sobre la plata estadounidense, los franceses demostraron que la química y el trabajo intensivo de los últimos meses fueron suficientes para frenar el empuje de sus compañeros de entrenamiento en Montreal.
Por su parte, la representación española tuvo una actuación destacada con Olivia Smart y Tim Dieck, quienes finalizaron en la novena posición. Aunque se quedaron a un paso del diploma olímpico, la abanderada española expresó su satisfacción por el nivel mostrado en una final sumamente exigente que incluyó a los mejores exponentes del mundo. El bronce fue para la pareja canadiense de Piper Gilles y Paul Poirier, cerrando un podio que reafirma el dominio norteamericano y europeo en la disciplina. Con este oro, Francia no solo celebra una medalla, sino la consolidación de una pareja que, tras vencer múltiples obstáculos personales y técnicos, ha logrado tocar la cima del Olimpo.