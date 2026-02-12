Monterrey avanza con paso firme en la Concacaf: Derrota al Xelajú y se instala en octavos

Con anotaciones de Iker Fimbres y Lucas Ocampos, los Rayados sellaron un global de 3-0 en el Gigante de Acero, confirmando su papel como favoritos en el torneo continental.

Xavier Rivera Martinez el 12/02/2026 01:42 PM.
Editada el 12/02/2026 01:51 PM.