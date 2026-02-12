Monterrey avanza con paso firme en la Concacaf: Derrota al Xelajú y se instala en octavos

Rayados de Monterrey no tuvo mayores complicaciones para superar la fase de grupos de la Concacaf Champions Cup, venciendo 2-0 (3-0 global) al Xelajú MC de Guatemala. Desde el pitazo inicial en el Estadio BBVA, el equipo dirigido por Martín Demichelis impuso condiciones con una presión alta y una posesión de balón que asfixió al conjunto centroamericano. La superioridad técnica se reflejó rápidamente en la fluidez del juego, comandada por la visión de Sergio Canales y la movilidad de Anthony Martial en el frente de ataque.
El marcador se abrió al minuto 31 gracias al joven canterano Iker Fimbres, quien aprovechó una gran asistencia de Martial tras una transición rápida iniciada por Canales. Aunque el portero visitante, Rubén Darío Silva, evitó una goleada mayor con intervenciones destacadas ante disparos de Durdevic y Salcedo, el dominio regio fue absoluto. La única nota negativa para los locales fue la salida por lesión de Carlos Salcedo, quien tuvo que abandonar el campo tras sufrir un fuerte pisotón al final del primer tiempo.
En la parte complementaria, Monterrey mantuvo el pie en el acelerador. Martial se quedó cerca del gol con un remate al poste, pero la sentencia definitiva llegó al minuto 82. Tras una falta sobre "Tecatito" Corona dentro del área, el argentino Lucas Ocampos hizo efectiva la pena máxima con un cobro impecable para el 2-0 final. Con este resultado, Rayados avanza a la siguiente ronda demostrando madurez táctica y control emocional, quedando a la espera de conocer a su próximo rival en la búsqueda del título de la Confederación.