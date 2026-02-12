Seattle se desborda en un desfile histórico para celebrar el título de los Seahawks

Tres días después de sacudir el mundo del deporte con una victoria contundente de 29-13 sobre los New England Patriots, los Seattle Seahawks regresaron a casa para fundirse en un abrazo masivo con su afición. La celebración comenzó en el césped del Lumen Field, donde el trofeo Vince Lombardi fue el protagonista de una ceremonia cargada de euforia. Jaxon Smith-Njigba, pilar de la ofensiva y figura de la temporada, encendió a la multitud al proclamar al equipo como el mejor del planeta, desatando una ovación que se escuchó en cada rincón del estadio antes de iniciar un recorrido de tres kilómetros por el corazón de la ciudad.
El desfile transformó el centro de Seattle en una marea humana que superó incluso la población total de la metrópoli, con miles de seguidores acampando desde la noche anterior para asegurar un lugar en la Cuarta Avenida. Entre camiones cargados de festejo, puros y champán, los jugadores compartieron de cerca la gloria de un campeonato que se les había escapado desde 2014. El esquinero Tariq Woolen describió la escena como algo irreal, comparando la densidad de la multitud con un videojuego, mientras los aficionados celebraban la hazaña de un equipo que, contra todo pronóstico y tras dos años de ausencia en playoffs, logró dominar la liga con autoridad.
A pesar de que el confeti aún cubría el pavimento, la mentalidad de la plantilla ya apunta hacia el futuro y la consolidación de una nueva dinastía en el fútbol americano profesional. Figuras defensivas como Leonard Williams dejaron claro que este triunfo no es el final del camino, sino el inicio de una búsqueda por el bicampeonato en 2027. Con la ciudad volcada en un júbilo absoluto, los Seahawks cerraron una campaña de ensueño reafirmando que su proyecto deportivo no solo regresó a la élite, sino que planea quedarse en ella por mucho tiempo.