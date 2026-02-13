El Atlético de Madrid arrolla al Barcelona en una noche histórica para el Metropolitano

...

El equipo de Simeone firma una primera mitad perfecta y deja la semifinal de Copa encarrilada tras desbordar por completo a un conjunto azulgrana que solo apela al milagro en la vuelta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/02/2026 10:11 AM.
En Deportes y editada el 13/02/2026 10:16 AM.