El Atlético de Madrid arrolla al Barcelona en una noche histórica para el Metropolitano

La ambición del Atlético de Madrid transformó el Metropolitano en un escenario de asedio absoluto desde el pitido inicial. Con un planteamiento táctico impecable, los rojiblancos anularon la propuesta de Hansi Flick mediante una presión asfixiante y una verticalidad letal que expuso todas las carencias defensivas del Barcelona. La figura de Antoine Griezmann emergió como el director de una orquesta que funcionó a revoluciones inalcanzables para su rival, liderando un ataque coral donde la precisión y el despliegue físico de Koke y Llorente marcaron la diferencia en cada duelo individual.
El descalabro azulgrana comenzó a fraguarse muy pronto debido a un error de bulto del guardameta Joan García, quien facilitó el primer tanto de Lookman antes de los diez minutos. Lejos de replegarse, el Atlético olió la sangre y aprovechó el desconcierto culé para golpear de nuevo a través de Griezmann y, posteriormente, un Lookman estelar. El Barça, irreconocible y superado en velocidad, intentó reaccionar con cambios prematuros de Flick, pero la inercia del partido ya era irreversible; incluso el VAR intervino para anular un gol de Cubarsí que habría dado algo de oxígeno a un equipo que se marchó al descanso completamente desbordado.
La efectividad local alcanzó su punto máximo con la liberación de Julián Álvarez, quien cerró la cuenta para confirmar una goleada que deja la eliminatoria muy decantada. Mientras el Atlético celebra una de sus actuaciones más brillantes de los últimos años, el Barcelona se enfrenta a una crisis de identidad en el momento más inoportuno de la temporada, agravada por la expulsión de Eric García en los minutos finales. Aunque el prestigio del club catalán obliga a no dar nada por sentado antes de la cita en el Camp Nou, la superioridad mostrada por los colchoneros sugiere que el camino hacia la final tiene un claro dueño.