Cruz Azul aplasta al Vancouver FC y se cita con Monterrey en Octavos

Con una actuación estelar de Luka Romero y un debut goleador de Nicolás Ibáñez, la Máquina cerró una serie histórica en Puebla para avanzar en la Concacaf Champions Cup.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/02/2026 04:55 AM.
En Deportes y editada el 13/02/2026 04:58 AM.