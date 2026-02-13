Cruz Azul aplasta al Vancouver FC y se cita con Monterrey en Octavos

El Estadio Cuauhtémoc fue testigo de una exhibición de poderío por parte de Cruz Azul, que no tuvo piedad al golear 5-0 al Vancouver FC. Tras un dominio absoluto desde el silbatazo inicial, el conjunto celeste selló un marcador global de 8-0 que refleja la enorme distancia jerárquica entre ambos planteles. La figura de la noche fue Luka Romero, quien se adjudicó un triplete tras abrir el marcador al minuto 36 aprovechando un descuido defensivo, ampliar la ventaja de cabeza justo antes del descanso y sentenciar su cuenta personal en el complemento tras capturar un rebote en el área pequeña.
La estructura táctica dispuesta por el cuerpo técnico celeste permitió un control total del ritmo de juego, destacando no solo la contundencia ofensiva, sino también la solidez de una defensa que apenas fue exigida. Además del protagonismo de Romero, la afición presente en Puebla celebró el estreno goleador de Jorge Rodarte, quien conectó un testarazo certero al minuto 67, y el debut soñado de Nicolás Ibáñez. El atacante ingresó en la segunda mitad y solo necesitó unos minutos para capitalizar un error en la salida de los canadienses, marcando así su primer tanto con la camiseta cementera y cerrando la cuenta definitiva.
Con este resultado, Cruz Azul asegura su presencia en la ronda de octavos de final de la Concacaf Champions Cup, donde protagonizará uno de los duelos más atractivos del certamen al enfrentarse a los Rayados de Monterrey. Sin tiempo para festejos prolongados, el equipo deberá cambiar rápidamente el chip competitivo, ya que permanecerá en la capital poblana para encarar su próximo compromiso del Clausura 2026 frente a los Tigres este domingo, manteniendo la inercia ganadora que hoy los coloca como un contendiente serio en ambos torneos.