Donovan Carrillo brilla en la final de Milán-Cortina 2026 con un emotivo tributo

La Milano Ice Skating Arena fue testigo de un momento histórico para el deporte invernal mexicano este viernes 13 de febrero. Donovan Carrillo, quien ya había hecho historia al ser el primer azteca en una final olímpica en Beijing, reafirmó su estatus de élite al presentarse nuevamente entre los 24 mejores del mundo. Tras una sólida clasificación en el programa corto, el joven jalisciense saltó a la pista como el segundo competidor de la jornada definitiva, desplegando una rutina cargada de técnica y sentimiento que mantuvo al público nacional pendiente de cada movimiento en la sede olímpica de Milán-Cortina.
El programa libre de este ciclo tuvo una carga emocional profunda, diseñada bajo la visión del coreógrafo Benoit Richaud. Carrillo decidió cumplir un deseo de su abuela materna al incluir el emblemático tema "My Way", entrelazado con piezas de Elvis Presley, creando una narrativa sonora que celebró su trayectoria personal y deportiva. Al finalizar su ejecución, que le otorgó una puntuación total de 219.6 unidades, el patinador se despidió con un "Gracias, México" que retumbó en las gradas, simbolizando el cierre de una preparación de cuatro años marcada por la resiliencia y el crecimiento internacional.
Aunque la competencia sigue en curso y el podio se definirá una vez que el resto de los patinadores completen sus ejecuciones, la participación de Carrillo ya se considera un triunfo para el olimpismo mexicano. Su consistencia en el máximo nivel demuestra que el éxito de hace cuatro años no fue una coincidencia, sino el inicio de una era de competitividad para el país en disciplinas tradicionalmente ajenas. México aguarda ahora el cierre oficial de la tabla de posiciones, celebrando la consolidación de un referente que ha sabido llevar la identidad nacional a los escenarios más gélidos del planeta.