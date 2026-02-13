Figo y Raúl protagonizan la Copa de Leyendas en Estadio Akron

La Copa de Leyendas ha dado un golpe de autoridad al confirmar la participación de dos íconos indiscutibles del balompié mundial: Luís Figo y Raúl González Blanco. El Estadio Akron será el escenario donde estas figuras, protagonistas del fútbol europeo de principios de siglo, volverán a vestirse de corto para disputar un encuentro que promete nostalgia y calidad técnica. Con la llegada del astro portugués y el eterno capitán madridista, el evento en Zapopan se posiciona como una cita imperdible para los aficionados que crecieron viendo la era de los "Galácticos" y los años dorados de la liga española.
Luís Figo, ganador del Balón de Oro en el año 2000, regresa a México con el misticismo de haber defendido ambas camisetas en una de las transiciones más polémicas y recordadas del deporte. Por otro lado, Raúl González, máximo referente histórico del club blanco con 741 partidos oficiales, aportará el olfato goleador que lo llevó a conquistar tres Ligas de Campeones. Ambos se unirán a una lista de convocados de lujo que ya incluye a nombres de la talla de Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi Hernández y el embajador local Rafael Márquez, garantizando un espectáculo de nivel internacional en territorio tapatío.
Este duelo no solo representa una exhibición deportiva, sino una oportunidad para que Guadalajara se consolide como una sede clave para eventos de gran calado global. La presencia de tantos campeones del mundo y ganadores de la Champions League en un mismo campo refuerza el atractivo de la Copa de Leyendas, que busca conectar a las nuevas generaciones con los héroes que definieron el fútbol moderno. La expectativa es máxima para ver si la picardía de Figo y la inteligencia táctica de Raúl siguen intactas en una noche que promete ser histórica para el Estadio Akron.