Juan Manuel Márquez regresa al ring como cazatalentos con su proyecto "Gloves and Glory"

Juan Manuel Márquez, una de las leyendas más grandes del pugilismo nacional, ha transformado su pasión por los guantes en una misión para descubrir a la próxima generación de campeones. Tras haber cerrado su carrera profesional con una victoria memorable en California hace 12 años, el excampeón mundial se mantiene ahora debajo del ring, pero con la misma intensidad. A través de su promotora, el "Dinamita" busca detectar jóvenes talentos que tengan el potencial de encabezar las grandes carteleras internacionales, especialmente en los escenarios más exigentes de Estados Unidos, donde él mismo consolidó su estatus de ídolo.
El próximo paso en este ambicioso proyecto tendrá lugar este sábado 18 de abril en el Showcenter Complex, sede de la función denominada "Gloves and Glory". Este evento contará con una cartelera de diez combates diseñados para poner a prueba la disciplina y el nivel técnico de los aspirantes. Durante su reciente visita a diversos medios de comunicación, Márquez aprovechó para compartir su visión sobre el estado actual del deporte y recordar momentos que marcaron época, como aquel fulminante nocaut sobre Manny Pacquiao en 2012, reafirmando que su experiencia es el principal activo para guiar a quienes hoy sueñan con emular sus logros.
Con un récord profesional de 56 triunfos y 40 nocauts, Juan Manuel Márquez busca heredar el rigor que lo llevó a la cima a través de esta nueva plataforma. El exboxeador enfatizó que su compromiso con el boxeo es permanente, pues entiende que la continuidad del éxito mexicano en esta disciplina depende del apoyo temprano a los nuevos prospectos. Al recorrer instalaciones deportivas y dialogar con especialistas, el "Dinamita" dejó claro que su legado no solo se queda en los libros de historia, sino que se proyecta en el futuro de cada joven que sube al cuadrilátero bajo su tutela.