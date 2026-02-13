Juan Manuel Márquez regresa al ring como cazatalentos con su proyecto "Gloves and Glory"

A más de una década de su última pelea profesional, el histórico "Dinamita" se enfoca en impulsar a las promesas del boxeo mexicano desde su faceta como promotor.

