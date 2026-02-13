El Satánico dirá adiós a los cuadriláteros con un último tributo en la Arena México

La lucha libre mexicana se prepara para despedir a uno de sus pilares más temidos y respetados. Daniel López, universalmente conocido como El Satánico, ha decidido colgar las botas tras 52 años de una trayectoria impecable que lo consolidó como el referente absoluto de la rudeza. Su adiós definitivo tendrá lugar en la histórica Arena México, en el marco del evento Homenaje a Dos Leyendas, donde compartirá honores con el fundador del CMLL, Salvador Lutteroth González. Esta función no solo marcará su retiro oficial del ring, sino que servirá como un reconocimiento a la longevidad y entrega de un gladiador que se convirtió en sinónimo de autoridad sobre la lona.
El legado del "Número 1" se extiende mucho más allá de sus múltiples campeonatos mundiales y nacionales en divisiones como welter y medio. Su paso por la Catedral de la Lucha Libre estuvo definido por rivalidades encarnizadas frente a figuras de la talla de Sangre Chicana o Ringo Mendoza, y por la creación de Los Infernales, facción que revolucionó el estilo de las tercias en el país. Bajo su tutela, el grupo se convirtió en un semillero de talento donde reclutó a jóvenes que hoy son estrellas consolidadas, dejando una huella imborrable en la estructura narrativa del deporte espectáculo.
Aunque su etapa como luchador activo llegue a su fin este viernes 20 de marzo, la esencia de El Satánico permanecerá viva a través de su labor como formador de nuevas generaciones. Su faceta como maestro en el gimnasio del Consejo Mundial ha sido crucial para el desarrollo de figuras internacionales actuales como Andrade el Ídolo, Volador Jr. y Titán. Así, entre la nostalgia de su última batalla y el orgullo de su herencia académica, Daniel López cerrará un capítulo dorado, despidiéndose como el rudo más influyente que ha pisado un cuadrilátero mexicano.