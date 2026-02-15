Agotan 10,000 preservativos en apenas una semana de Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 no solo están registrando récords en la nieve, sino también en el consumo de artículos de prevención sanitaria. El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó que los 10,000 preservativos destinados a los atletas se agotaron en solo ocho días de competencia. Con una sonrisa, el portavoz Mark Adams destacó la cifra señalando que el lote estaba pensado para apenas 2,800 deportistas, lo que refleja la intensa actividad social y personal que se vive en las zonas de alojamiento desde la inauguración del pasado 6 de febrero.
Esta situación no es del todo nueva para los veteranos olímpicos. Mialitiana Clerc, esquiadora malgache, recordó que en Pekín ocurrió un fenómeno similar, donde las cajas de distribución amanecían vacías diariamente. Sin embargo, la esquiadora aclaró que la desaparición de estos productos no siempre implica un encuentro íntimo en la Villa Olímpica, ya que muchos competidores suelen recolectarlos para llevarlos a sus países de origen como un recuerdo curioso o regalo para amigos, aprovechando el diseño exclusivo de los suministros oficiales del evento.
Más allá de la anécdota, el hecho refuerza la histórica reputación de las Villas Olímpicas como espacios de alta interacción entre jóvenes atletas de alto rendimiento. En una edición que busca equilibrar la innovación con el espectáculo, la rápida distribución de estos insumos subraya el enfoque de la organización por garantizar la salud y el bienestar de los participantes. Ante el agotamiento del stock inicial, la logística del evento queda bajo la lupa de los medios, mientras la vida en los dormitorios sigue alimentando la mística de lo que ocurre fuera de las pistas de esquí y el hielo.