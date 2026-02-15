La "Hormiga" González revive el baile del robot y pone a soñar a Chivas en el Clásico

El joven delantero Armando González lideró la ofensiva rojiblanca ante el América con un gol cargado de nostalgia y un festejo que homenajeó a Erick "Cubo" Torres.

