KeMonito lanza un grito de auxilio ante la presidenta por presunto acoso del CMLL

Jesús Juárez Rosales, el hombre tras la máscara del icónico personaje, denuncia censura y violencia laboral tras dos décadas de trayectoria en el cuadrilátero.

