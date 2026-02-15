México domina el agua: tres medallas en el arranque de la Copa del Mundo en Medellín

El equipo mexicano de natación artística inició con una exhibición de poderío su participación en la Copa del Mundo celebrada en Medellín. La escuadra nacional se adjudicó la medalla de oro en la prueba de rutina técnica por equipos, logrando una impresionante calificación de 263.2375 puntos. Bajo una ejecución que destacó por su elevada dificultad y sincronía perfecta, las mexicanas superaron con autoridad a los conjuntos de Estados Unidos y Canadá, quienes se quedaron con la plata y el bronce respectivamente, consolidando a México como el rival a vencer en las modalidades colectivas.
La cosecha de metales continuó en las categorías individuales y mixtas gracias a la destacada actuación de Diego Villalobos. El atleta jalisciense se colgó su primera presea de plata del año en la final de solo técnico, tras una sólida rutina que le permitió superar al representante de Kazajistán y quedar solo por detrás del británico Ranjuo Tomblin. No conforme con este logro, Villalobos regresó a la alberca para competir en el dueto técnico mixto junto a Nayeli Mondragón, logrando una segunda posición que reafirma la versatilidad y el crecimiento del talento masculino en esta disciplina.
Estos tres podios iniciales colocan a México en una posición privilegiada dentro del medallero internacional, demostrando la consistencia de un proyecto deportivo que brilla tanto en conjunto como en solitario. Los resultados obtenidos en Medellín no solo elevan las expectativas para las siguientes jornadas de competencia, sino que ratifican el gran nivel técnico que los nadadores mexicanos han alcanzado en el ciclo actual. Con varias finales aún por disputarse, la delegación nacional se perfila para mantener su racha ganadora y seguir sumando éxitos en las diversas modalidades del certamen.