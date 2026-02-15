Rayados vence por la mínima a León en un duelo de contrastes y lesiones

El equipo de Monterrey regresó a la senda del triunfo gracias a un solitario gol de Sergio Canales, aunque la afición castigó el desempeño colectivo con abucheos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/02/2026 08:50 AM.
En Deportes y editada el 15/02/2026 07:38 AM.