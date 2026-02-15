Rayados vence por la mínima a León en un duelo de contrastes y lesiones

En un encuentro de alta tensión disputado en el Gigante de Acero, los Rayados de Monterrey lograron imponerse 1-0 ante el Club León, poniendo fin a una racha negativa de dos fechas sin sumar de a tres. El protagonista de la noche fue el español Sergio Canales, quien al minuto 22 conectó un preciso remate de cabeza tras un servicio medido de Orellano. A pesar de la ventaja temprana, el partido se tornó cuesta arriba para los locales, quienes sufrieron la presión constante de un conjunto esmeralda que, aunque dominante en la posesión durante el segundo tiempo, careció de la contundencia necesaria para igualar el marcador en el Coloso de Guadalupe.
La victoria, sin embargo, dejó un sabor agridulce y una profunda preocupación en el entorno albiazul. La nota negativa la dio Anthony Martial, quien tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir una aparatosa caída que le provocó una lesión de consideración en el hombro derecho. Además, el arbitraje de Fernando Hernández se convirtió en el centro de la polémica tras recurrir en dos ocasiones al VAR para revertir decisiones críticas: primero, al desestimar un posible penal sobre Orellano, y más tarde, al anular otra pena máxima a favor de los locales en los minutos finales. Esta falta de fluidez en el juego y la postura defensiva del equipo provocaron que la tribuna despidiera a sus jugadores entre sonoros abucheos al silbatazo final.
Con este resultado, la escuadra dirigida por Torrent escala a la quinta posición de la tabla general con 10 unidades, manteniéndose en la zona de privilegio de la Liga MX. El cierre del partido fue frenético, incluyendo un gol anulado a Lucas Ocampos por fuera de juego que habría significado una tranquilidad que nunca llegó para la grada. Ahora, la "Pandilla" enfrentará una semana clave de entrenamientos antes de viajar a la Ciudad de México, con la misión de mejorar su funcionamiento colectivo y recuperar a sus piezas clave tras una jornada marcada por el sufrimiento y la controversia.