Adiós a Tre’ Johnson: fallece la leyenda de Washington que cambió los emparrillados por las aulas

El mundo del futbol americano y la comunidad educativa de Maryland están de luto tras la partida de Tre’ Johnson, una figura cuya vida trascendió las líneas de cal. Su esposa, Irene Johnson, confirmó el fallecimiento ocurrido este domingo mientras la familia realizaba un breve viaje, un suceso que conmovió de inmediato a los Washington Commanders. La organización deportiva expresó su profundo dolor a través de un comunicado, recordando con honores al guardia que protegió sus filas durante casi una década y que se consolidó como uno de los jugadores más respetados de su generación tras ser seleccionado en la primera ronda del draft de 1994.
Más allá de sus impresionantes 149 kilos y su imponente presencia física que lo llevó al Pro Bowl en 1999, Johnson encontró una segunda vocación tras retirarse del deporte profesional. El exatleta dedicó sus últimos años a la docencia como profesor de historia en la Landon School de Bethesda, donde compartía sus conocimientos con jóvenes estudiantes. Aunque recientemente se había visto obligado a solicitar una licencia debido a complicaciones de salud, su transición de estrella de la NFL a mentor académico fue un ejemplo de reinvención personal, dejando una huella imborrable en las instituciones que representó tanto en el campo como en el salón de clases.