Lasse Gaxiola cierra la participación de México en Milano Cortina 2026 con un emotivo adiós

El joven esquiador de 18 años sufrió una aparatosa caída y una posible fractura en su última prueba, poniendo fin a una actuación histórica para la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Xavier Rivera Martinez el 16/02/2026
16/02/2026