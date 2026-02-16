Lasse Gaxiola cierra la participación de México en Milano Cortina 2026 con un emotivo adiós

El cierre de la actividad para los atletas mexicanos en Italia estuvo marcado por el drama y la resiliencia en la pista Stelvio. Lasse Gaxiola, una de las promesas más brillantes del esquí alpino nacional, no logró concluir su participación en la prueba de slalom varonil tras perder el control en las primeras puertas del recorrido. El incidente, que resultó en un abandono oficial, derivó en el traslado del deportista en ambulancia para evaluar una probable fractura en uno de sus dedos. Pese al dolor físico y la frustración deportiva, el hijo de la legendaria Sarah Schleper se mostró orgulloso de representar al país, pidiendo disculpas a la afición por no cruzar la meta pero celebrando el honor de vestir los colores de México.
La jornada en el Centro de Esquí de Stelvio fue particularmente exigente, con un trazado técnico de 72 puertas que dejó fuera de combate a cerca de 40 competidores internacionales. Gaxiola, quien ya había completado el slalom gigante en días previos situándose en el puesto 53, compartió esta experiencia olímpica junto a su madre en un hecho sin precedentes. Schleper, tras realizar un viaje de cinco horas por carretera para acompañar a su hijo en el último descenso, destacó que más allá de los resultados, la verdadera victoria radica en la historia compartida y en la aceptación de la comunidad mexicana hacia los deportistas de invierno que entrenan en el extranjero.
Con este resultado, México concluye su paso por los Juegos de Milano Cortina 2026, una edición en la que una delegación de cinco atletas demostró que el país tiene presencia constante en escenarios de nieve. Gaxiola, nacido en 2008 y con un futuro prometedor tras haber obtenido medallas en circuitos internacionales previos, se despide de la justa con la frente en alto y el respaldo de una afición que ha seguido de cerca cada descenso. La delegación mexicana reafirma así su crecimiento en disciplinas invernales, dejando un mensaje de gratitud y esperanza para las próximas generaciones de esquiadores nacionales.