México cierra una participación histórica en Milán-Cortina 2026

A solo unos días de que se extinga la llama olímpica en Italia, México hace un balance sumamente positivo de su paso por la justa invernal, donde cinco atletas demostraron que el talento nacional no conoce de climas. Donovan Carrillo volvió a ser el referente del patinaje artístico al clasificarse nuevamente a la final por las medallas; el tapatío igualó su histórica posición de la edición anterior tras ejecutar un programa libre que le otorgó el puesto 22 del mundo. Su consistencia en el hielo internacional reafirma que su proyecto deportivo sigue siendo la punta de lanza para las nuevas generaciones que buscan brillar en una disciplina tradicionalmente ajena al entorno mexicano.
El esquí alpino entregó una de las narrativas más emotivas de estos Juegos con la participación de Sarah Schleper y su hijo, Lasse Gaxiola. Schleper, en sus séptimos Juegos Olímpicos, logró un resultado sin precedentes para el país al finalizar en la posición 26 del Supergigante, la mejor marca histórica para una mexicana en esta especialidad. Por su parte, el joven Gaxiola hizo su debut olímpico logrando completar el Slalom Gigante en el sitio 53, aunque las inclemencias del tiempo le impidieron terminar su segunda prueba. Esta dupla familiar simboliza el traspaso de estafeta en la nieve, manteniendo viva la representación tricolor en las pendientes más exigentes del mundo.
La delegación se completó con historias de perseverancia absoluta en el esquí de fondo. Regina Martínez se convirtió en la primera mujer mexicana en disputar esta extenuante prueba, superando el reto de entrenar en el clima tropical de Miami para alcanzar la meta en Italia como la posición 108. Asimismo, Allan Corona debutó en la prueba de 10 kilómetros, logrando el puesto 104 tras una trayectoria que inició apenas después de la pandemia. Con estos resultados, México no solo celebra posiciones en el ranking, sino la apertura de nuevos caminos y la consolidación de trayectorias que inspiran a soñar con un futuro cada vez más sólido en los deportes invernales.