Mourinho en Lisboa: El "Special One" quiere eliminar al Real Madrid y corona a Arbeloa

En una rueda de prensa cargada de nostalgia y competitividad, José Mourinho dejó clara su postura antes del choque entre el Benfica y el Real Madrid. El estratega portugués, fiel a su estilo directo, confesó su deseo de eliminar al conjunto español de la Liga de Campeones, aunque equilibró sus declaraciones deseando que Álvaro Arbeloa conquiste LaLiga. Mourinho fue especialmente generoso en sus elogios hacia Arbeloa, a quien calificó como un técnico con la "personalidad y madridismo" necesarios para dirigir a la entidad blanca, validando así la transición de su antiguo pupilo al banquillo más exigente del mundo.
Ante la inevitable pregunta sobre un posible retorno al Santiago Bernabéu, "Mou" fue tajante: "Con el Real Madrid, cero". El técnico subrayó su compromiso con las "Águilas", recordando que aún le resta un año de contrato en Lisboa. Pese a cerrar la puerta a un regreso, el portugués mostró su respeto hacia Florentino Pérez, a quien espera saludar personalmente, reafirmando que su vínculo con el club español es de respeto mutuo, pero estrictamente profesional en el presente.Claves del encuentro en el Estádio da Luz: