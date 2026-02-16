Las nuevas figuras conquistan el All-Star 2026: Anthony Edwards y Devin Booker lideran la victoria

La NBA ha logrado revitalizar su evento estelar con un cambio de reglas que enfrentó al orgullo estadounidense contra el talento internacional. En una final frenética de 12 minutos disputada en el imponente Intuit Dome, el conjunto de las "Estrellas", encabezado por Anthony Edwards y Devin Booker, se impuso con autoridad ante el equipo "Barras". A pesar de contar con figuras históricas de la talla de LeBron James y Kawhi Leonard, el bando de los veteranos sucumbió ante la energía de los jóvenes talentos, quienes sellaron el marcador con un contundente 47-21. Edwards, tras su brillante actuación, fue galardonado con el trofeo Kobe Bryant al Jugador Más Valioso del encuentro.
El camino al título no fue sencillo para los campeones, quienes primero tuvieron que dejar en el camino al equipo "Mundo". Este combinado internacional, liderado por Victor Wembanyama y Nikola Jokic, estuvo cerca de la gloria, pero terminó eliminado tras una serie de desempates cardíacos y la ausencia de piezas clave como Giannis Antetokounmpo por lesión. Aunque el bando internacional dominó gran parte de sus eliminatorias, el empuje de los nuevos referentes de la liga terminó por inclinar la balanza, dejando claro que el relevo generacional en el baloncesto estadounidense está más que listo para asumir el control.
El espectáculo no solo se vivió en la duela, sino también en las gradas de la nueva casa de los Clippers, donde 68 mil personas presenciaron una auténtica pasarela de estrellas. Desde la presencia de Barack y Michelle Obama hasta leyendas vivas como Magic Johnson y figuras de la música como Queen Latifah y Kelly Rowland, la 75ª edición del All-Star recuperó el brillo y la relevancia mediática que la liga buscaba. Con este éxito deportivo y financiero, la NBA cierra un fin de semana histórico que fusionó la nostalgia de sus leyendas con la explosividad de sus nuevos ídolos.