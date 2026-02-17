Ami Nakai maravilla en Milán-Cortina 2026 y toma el liderato en el patinaje artístico

La adolescente japonesa de 17 años domina el programa corto con un impecable triple Axel, superando a la legendaria Kaori Sakamoto en una jornada de ensueño olímpico.

Xavier Rivera Martinez el 17/02/2026
En Deportes y editada el 17/02/2026 05:04 PM.