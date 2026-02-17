Ami Nakai maravilla en Milán-Cortina 2026 y toma el liderato en el patinaje artístico

El hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 fue testigo de un relevo generacional que ha dejado al público en un estado de absoluta fascinación. Ami Nakai, en su debut en el escenario sénior más importante del mundo, ejecutó una rutina de 78.71 puntos que la posicionó en la cima de la clasificación femenina. Bajo las notas cinematográficas de "La Strada", la icónica obra de Federico Fellini compuesta por Nino Rota, la joven patinadora no solo mostró una frescura interpretativa inusual para su edad, sino que selló su dominio técnico al aterrizar con precisión un complejo triple Axel, el salto que se ha convertido en su sello personal desde que comenzó a dominarlo a los 14 años.
La competencia se mantiene en un margen de alta tensión de cara a la final del próximo jueves, con una diferencia mínima entre las protagonistas. Nakai aventaja por apenas 1.48 puntos a su compatriota y tres veces campeona mundial, Kaori Sakamoto, quien buscó conmover a los jueces con una emotiva despedida olímpica al ritmo de "Time to Say Goodbye". En la tercera posición, la estadounidense Alysa Liu se mantiene al acecho tras una rutina sólida que alcanzó los 76.59 puntos. Lo que se vivió este martes en la pista no fue solo una prueba de habilidad, sino un duelo de estilos donde la audacia juvenil de Nakai logró imponerse momentáneamente a la experiencia de las consagradas, dejando la moneda en el aire para la definición por las medallas.