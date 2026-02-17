Isaac Del Toro conquista el desierto: liderato y victoria histórica en el UAE Tour

Isaac Del Toro arrancó la temporada 2026 con un golpe de autoridad en el World Tour al adjudicarse la etapa inaugural del UAE Tour. El integrante del UAE Team Emirates-XRG no solo se llevó el triunfo de jornada, sino que también se enfundó el maillot de líder general, además de encabezar las clasificaciones por puntos y de mejor corredor joven. Bajo condiciones climáticas complejas marcadas por ráfagas de viento en pleno desierto, el "Torito" demostró una madurez táctica inusual para su edad al superar a especialistas en el sprint tras una jornada de alta tensión y estrategia colectiva.
La organización del evento se vio obligada a recortar el trayecto original de 144 a 118 kilómetros, con el fin de salvaguardar la integridad del pelotón ante los peligrosos vientos cruzados. La carrera estuvo marcada por los nervios y las caídas, incluyendo un percance en el tramo final que eliminó de la contienda a velocistas de renombre como Jonathan Milan. Sin embargo, Del Toro aprovechó el impecable despliegue de su equipo para posicionarse en la vanguardia y lanzar un ataque demoledor en los últimos metros, superando en potencia a Cees Bol y Antonio Tiberi en un final que picaba hacia arriba.
Al finalizar la prueba, el atleta mexicano expresó su gratitud hacia sus compañeros y reconoció la dificultad de competir en un entorno tan árido y ventoso. Pese a tener la ventaja inicial, Del Toro se mostró cauteloso respecto a lo que resta de la competencia, especialmente frente a la contrarreloj individual que definirá gran parte de la clasificación. Con los pies en la tierra pero la ambición intacta, el joven prodigio se prepara para defender su posición ante figuras de talla mundial como Remco Evenepoel, en una semana que promete ser determinante para el ciclismo latinoamericano.