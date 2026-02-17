Karen Bass exige la dimisión del jefe de los Juegos Olímpicos de 2028 por nexos con el caso Epstein

La preparación de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 enfrenta una severa crisis institucional luego de que la alcaldesa Karen Bass solicitara formalmente la renuncia de Casey Wasserman, presidente del comité organizador. La postura de la mandataria surge tras la divulgación de correos electrónicos de contenido inapropiado enviados por Wasserman en 2003 a Ghislaine Maxwell, principal cómplice del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. En una reciente intervención pública, Bass rompió su neutralidad inicial para señalar que la permanencia del directivo es insostenible, cuestionando directamente al consejo de administración por mantener su apoyo a pesar de la gravedad de las revelaciones.
Wasserman, una de las figuras más poderosas en la industria del entretenimiento y el deporte en Hollywood, intentó mitigar el impacto del escándalo mediante un comunicado donde expresó su profundo arrepentimiento por los mensajes escritos hace más de dos décadas. Sin embargo, su defensa no ha logrado frenar una ola de indignación que ya trasciende el ámbito político. Aunque el empresario no enfrenta cargos criminales hasta el momento, la vinculación de su nombre con los archivos del Departamento de Justicia ha empañado la imagen de transparencia y ética que la ciudad busca proyectar para la próxima cita olímpica.
Las consecuencias de esta polémica ya afectan el patrimonio comercial de Wasserman, cuya agencia de representación cuenta con clientes de la talla de Coldplay e Imagine Dragons. Artistas de renombre, como la reciente ganadora del Grammy Chappell Roan, ya han anunciado su salida de la firma como señal de protesta, lo que incrementa la presión sobre el comité organizador para tomar una decisión definitiva. Con el reloj avanzando hacia 2028, el liderazgo de Wasserman parece estar en su punto más crítico, enfrentando un vacío de confianza que pone en riesgo la armonía operativa de los Juegos.