Karen Bass exige la dimisión del jefe de los Juegos Olímpicos de 2028 por nexos con el caso Epstein

La alcaldesa de Los Ángeles calificó como "lamentable" el respaldo del comité organizador hacia Casey Wasserman tras revelarse su correspondencia con Ghislaine Maxwell.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/02/2026 09:00 AM.
En Deportes y editada el 17/02/2026 09:06 AM.