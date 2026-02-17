El Real Madrid inicia su camino en los Playoffs de la Champions con sed de revancha ante el Benfica

...

El conjunto merengue visita este martes el Estadio da Luz en un duelo crucial que definirá su permanencia en el torneo europeo tras haber perdido el pase directo a octavos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/02/2026 09:14 AM.
En Deportes y editada el 17/02/2026 09:20 AM.