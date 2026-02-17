El Real Madrid inicia su camino en los Playoffs de la Champions con sed de revancha ante el Benfica

La Champions League retoma su actividad este martes con un enfrentamiento de alto voltaje que pone frente a frente al Real Madrid y al Benfica. Los dirigidos por la capital española llegan a esta instancia de Playoffs con la urgencia de redimirse, luego de que una derrota ante el conjunto portugués en el cierre de la fase anterior los desplazara de los ocho primeros lugares de la tabla. Este resultado obligó al equipo madrileño a buscar su boleto a los octavos de final por la vía del repechaje, convirtiendo este encuentro en una oportunidad inmediata de cobrarse la afrenta sufrida ante quienes fueron sus "verdugos" recientes.
El escenario para este primer choque será el Estadio da Luz en Lisboa, donde las "Águilas" intentarán aprovechar su condición de local para repetir la hazaña y poner contra las cuerdas al gigante europeo. A pesar del antecedente negativo para el Madrid, las casas de apuestas y el análisis deportivo lo mantienen como el favorito para inclinar la balanza a su favor desde este partido de ida. El pitazo inicial está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México, marcando el comienzo de una eliminatoria en la que no hay margen de error para ninguno de los dos históricos del continente.
Para los aficionados que deseen seguir las acciones en vivo, la transmisión estará disponible a través de la señal de TNT Sports en televisión restringida, así como en la plataforma de streaming HBO Max. Con la presión de avanzar a la siguiente ronda y el orgullo herido tras su último descalabro internacional, el Real Madrid se juega gran parte de su prestigio en territorio luso. Por su parte, el Benfica confía en su solidez colectiva para demostrar que su victoria anterior no fue una coincidencia y que tiene la capacidad de dejar fuera de la competición al máximo ganador de la historia.