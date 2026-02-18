Álvaro Fidalgo recibe luz verde: el "Maguito" ya es elegible para la Selección Mexicana

La Selección Mexicana ha sumado una pieza estratégica a su baraja de opciones para la próxima Copa del Mundo. Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, anunció que Álvaro Fidalgo completará este febrero de 2026 los cinco años de residencia ininterrumpida exigidos por el reglamento internacional. Al no haber disputado partidos oficiales con la selección absoluta de España, el actual jugador del Betis tiene el camino libre para vestir la camiseta tricolor, integrándose de inmediato a la prelista de 55 futbolistas que Javier Aguirre monitorea para la justa mundialista.
El interés de la directiva no es casualidad; el seguimiento a Fidalgo responde a su brillante paso por el Club América y su actual consolidación en LaLiga española. Según explicaron las autoridades de la Federación, el mediocampista cumple con el perfil técnico y el compromiso personal necesarios para aportar dinamismo al equipo, especialmente ante la reciente ola de lesiones que ha afectado al plantel nacional. La disposición del jugador ha sido absoluta, permitiendo un intercambio fluido de información médica y técnica entre su club y el cuerpo técnico del "Vasco" Aguirre.
El debut oficial del volante con México podría producirse tan pronto como en la fecha FIFA de marzo, donde el Tri enfrentará compromisos de alta jerarquía contra Portugal y Bélgica. Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, confirmó que los preparativos para estos duelos están en marcha sin planes alternos, subrayando que estos escenarios serán la prueba de fuego para naturalizados y jugadores base. Con la documentación en regla y el aval deportivo, Fidalgo se perfila como uno de los refuerzos más esperados para fortalecer el mediocampo mexicano en el reto más grande del año.